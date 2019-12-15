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الكشف عن سبب وفاة الفنان ريب تورن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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الفنان ريب تورن
الفنان ريب تورن
مرنا مجدي
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توفي ريب تورن، الذي اشتهر بالدور الذي لعبه بصفته شيف زيد في سلسلة أفلام Men In Black، عن عمر يناهز 88 عامًا في يوليو من هذا العام.

تم الكشف عن سبب وفاة الممثل المخضرم ريب تورن، الذي اشتهر بالبطولة في سلسلة أفلام Men in Black، في يوليو من هذا العام عن عمر يناهز 88 عامًا.

وفقًا لنسخة من شهادة وفاته، التي حصلت عليها TMZ، تورن توفي بسبب مرض "الزهايمر"، أظهرت الوثائق أن الممثل كان يحارب المرض التدريجي الذي يؤثر على ذاكرة الشخص ووظائفه العقلية "لسنوات".

تم دفن جثته في بوكيبسي نيويورك، كما ذكرت الشهادة.

كان تورن معروفًا بحضوره على الشاشة الذي امتد لسبعة عقود، كان مشهورًا ببطولته في فيلم Sweet Bird of Youth، وفيلم Cross Creek.

فقد تحول تورن إلى الكوميديا، بدوره الأسطوري كمنتج تلفزيوني متحد أخلاقيًا في برنامج The Larry Sanders Show على قناة HBO، والذي سجل له جائزة Emmy.

وُلد ريب تورن في 6 فبراير 1931 في المدينة الأمريكية Temple، تزوج من ثلاث ممثلات على مدار حياته، وهن إيمي رايت، آن ويدجورث وجيرالدين بيج على التوالي، ولديه ابنة واحدة فقط وهي الممثلة الأمريكية أنجيليكا بيج.

توفى ريب تورن في 9 يوليو 2019 في قرية Lakeville.

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الكلمات المفتاحية

ريب تورن، تورن، وفاة، Men In Black

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