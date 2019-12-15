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وفاة الممثلة الهندية جيتا سيدهارت في مومباي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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توفيت الممثلة الهندية جيتا سيدهارث، في مساء يوم 14 ديسمبر، المعروفة عن أفلام مثل Garam Hawa وParichay وDisco Dancer وTrishul، بما في ذلك العديد من الأفلام الأخرى.

كانت الممثلة جيتا سيدهارت كاك قد تنفست آخر أنفاسها في مساء الرابع عشر من ديسمبر في مومباي، معروف عنها دورها في كلاسيكية المخرج إم إس ساثيو عام 1973 في فيلم Garam Hava، وعلى الرغم من فوز ساثيو بجائزة وطنية كأفضل فيلم روائي عن التكامل الوطني، فقد حصلت جيتا على تذكار في الحفل لدورها كأمينة في الفيلم.

ظهرت جيتا لأول مرة في فيلمGulzar 1972، في دور باريشاي، والفيلم من بطولة جيتندرا وجايا بهادوري.

كانت وجهًا مألوفًا على شاشة بوليوود في السبعينيات والثمانينيات، ظهرت في أفلام مثل " Sholay، Trishul، Disco Dancer، Ram Teri Ganga Maili، Noorie، Desh Premee، Dance Dance، Kasam Paida Karne Wale Ki، Shaukeen، Arth، Mandi، Ek Chadar Maili Si، Gaman and Doosra Aadmi".

كانت متزوجة من المنتج التلفزيوني والمخرج السينمائي الوثائقي سيدهارث كاك، المعروف بمجلة الثقافة التلفزيونية الشهيرة Surabhi، والتي بثت على Doordarshan من 1990 إلى 2001.

كانت جيتا مديرة فنية في المعرض خارج حياتها كممثلة، كانت الممثلة معروفة أيضًا بعملها الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

جيتا سيدهارت، وفاة، مومباي، Garam Hawa

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