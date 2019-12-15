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"تركي آل الشيخ" يعلن حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير احتفالية "ميدل إيست"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار "تركي آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير "السوشيال ميديا" احتفالية "ميدل بيست" في ختام "موسم الرياض" الترفيهي.

وقال الفنان المصري “عمرو يوسف”: أنا جاهز لحفلة الرياض يوم 21 ”. وأضافت الفنانة: دينا الشربيني: هقابلكم يوم 21 في الرياض”.

وتستعد هيئة الترفيه لتنظيم حدث ضخم وهو مهرجان الموسيقى «ميدل بيست» على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميا و28 عرضا، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ويشارك عمرو دياب في الحفل يوم 21 ديسمبر، مع Afrojack، وR3HAB.

وقال آل الشيخ: «هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر».

موسم الرياض:
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

الهيئة العامة للترفيه:
هي هيئة سعودية أنشئت في 7 مايو 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، وفي 20 ربيع الآخر 1440 هـ عيّن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيسًا للهيئة.

كان قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه إحدى القرارات الملكية، التي تأتي تماشيًا مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، ومنح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة. كان ولي ولي العهد السعودي حينها محمد بن سلمان بن عبد العزيز في 25 أبريل 2016.

وقد أشار يوم تدشينه رؤية السعودية 2030 إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.
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الكلمات المفتاحية

ميدل ايست تركي آل الشيخ المملكة السعودية

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