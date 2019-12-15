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اندلاع موجة غضب في قمة المناخ للأمم المتحدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قاومت الاقتصادات الكبرى الدعوات لالتزامات مناخية أكثر جرأة حيث أن قمة الأمم المتحدة في مدريد تتجه نحو نهاية متأخرة يوم السبت مما يعيق الآمال في أن تعمل الدول في الوقت المناسب لوقف ارتفاع درجات الحرارة التي تدمر الناس والعالم الطبيعي.

ومع انعقاد الاجتماع الذي استمر أسبوعين في عطلة نهاية الأسبوع، انتقد المشاركون في الحملة والعديد من المندوبين الذين ترأسوا المحادثات، لصياغة نص القمة حيث قالوا إنهم يخاطرون بإلقاء اتفاقية باريس لعام 2015 لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في الاتجاه المعاكس.

وقال محمد أدو مدير مركز باور شيفت لأفريقيا، وهو مركز أبحاث عن المناخ والطاقة في نيروبي، في الوقت الذي يصطف فيه العلماء من أجل التحذير من عواقب وخيمة إذا استمرت الانبعاثات في الارتفاع، ويخرج أطفال المدارس إلى الشوارع بملايينهم، فإن ما لدينا هنا في مدريد هو خيانة للناس في جميع أنحاء العالم".

وكان من المقرر اختتام سباق الماراثون السنوي للمناخ يوم الجمعة، لكنه استمر مع وزراء غارقين في نزاعات متعددة حول تنفيذ اتفاق باريس، الذي فشل حتى الآن في وقف المسيرة التصاعدية لانبعاثات الكربون العالمية.

وعبر المشاركون منذ فترة طويلة في المحادثات عن غضبهم من عدم رغبة الملوثين الرئيسيين في إظهار الطموح الذي يتناسب مع خطورة أزمة المناخ، بعد عام من حرائق الغابات والأعاصير والجفاف والفيضانات.

وكان الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة والعديد من الدول الأخرى قد طالب قرار مدريد بالإشارة إلى أن أكثر من 190 دولة مشاركة في عملية باريس ستقدم تعهدات أكثر جرأة لخفض الانبعاثات في العام المقبل.

وتدخل الاتفاقية مرحلة التنفيذ الحاسمة في عام 2020، عندما يُفترض أن تزيد الدول من طموحاتها قبل الجولة الرئيسية القادمة من المحادثات في غلاسكو.

وإذا فشلت الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند واليابان والبرازيل وأستراليا وغيرها في الاتفاق على إجراء أكثر جدوى بشأن المناخ قريبًا، فإن العلماء يقولون إن الآمال الضئيلة بالفعل في تجنب ارتفاع درجات الحرارة الكارثية ستزول.



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الكلمات المفتاحية

قمة المناخ اندلاغ الغضب انبعاثات الكربون الأمم المتحدة

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