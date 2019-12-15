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شاهد كابور يبدأ تصوير فيلمه "Jersey" في شانديجار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نشر شاهد كابور، على حسابه الخاص عبر "إنستجرام" صورة للوح التصفيق، مما يشير إلى أنه بدأ التصوير لفيلمه القادم جيرسي في شانديجار، الذي من المقرر طرحه في 28 أغسطس 2020.

بدأ فريق عمل الفيلم الرياضي القادم Jersey بطولة شاهد كابور وبانكاج كابور ومورالون ثاكور تصوير الفيلم في شانديجار، يُعد Jersey أيضًا نسخة جديدة من فيلم تيلوجو باللغة الهندية يحمل نفس الاسم، من بطولة جوتام تينانوري، تلقت نسخة التيلجو ردًا ساحقًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

نشر الممثل الرئيسي للفيلم، شاهد كابور على حسابه الخاص عبر إنستجرام، لمشاركة الأخبار مع معجبيه، إلى جانب صورة تحمل لوحة التصفيق.

علق شاهد قائلًا: "لم يفت الأوان بعد لمطاردة حلمك، Jersey.. تبدأ الرحلة".

بعد فيلم Shaandaar للمخرج فيكاس باهل، سنشاهد الدراما الرياضية مع الأب بانكاج كابور وابنه شاهد كابور، يتقاسمان مساحة الشاشة معًا، يقوم الممثل الكبير سيقوم شاهد كابور بلعب دور لاعب الكريكيت والممثل المخضرم، وسيقوم والده بلعب دور معلمه في الفيلم.

يدور فيلم Jersey حول أب يدعى أرجون "ناني"، لاعب كريكيت موهوب لكنه فاشل، يقرر العودة إلى لعبة الكريكيت في أواخر الثلاثينات من عمره بسبب رغبته في تمثيل فريق الكريكيت الهندي، وتحقيق رغبة ابنه في جيرسي هندي كهدية، كيف يجعلها كبيرة على الرغم من محدودية سنه تشكل جوهر القصة.


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شاهد كابور، Jersey، يبدأ تصوير، كريكت

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