8 لاعبين في مران المستبعدين بالأهلي من مباراة حرس الحدود

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد مران اللاعبين الغائبين عن لقاء حرس الحدود المنتظر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.



شهدت التدريبات مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم.



يذكر أن الأهلي يمتلك 15 نقطة بعد الفوز في أول خمس جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية دون رد.





ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة، علما بأن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين في رصيده.