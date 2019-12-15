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هاري ستايلز يكشف عن ميوله الجنسية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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اعتاد النجم هاري ستايلز، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ظل في دائرة الضوء منذ أيام فرقته " One Direction"، على طرح الأسئلة الشخصية، ومع ذلك فليس كل يوم يرد عليه أحد المشاهير البارزين بأمانة وصراحة.

أثناء حديثه إلى جريدة The Guardian، كان النجم البريطاني ستايلز صريحًا بشكل منعش حول حياته الجنسية عند طرح الموضوع، ولكن قبل أن يتطرق إلى الموضوع، أوضح ستايلز أسلوبه الجريء، بما في ذلك فرقته المبهرة في " Met Gala " في عام 2019، حيث خطف الأنظار حين ارتدى بلوزة من الدانتيل وقرطًا من اللؤلؤ.

قال ستايلز خلال حديثه مع جريدة The Guardian: "ما ترتديه النساء وما يرتديه الرجال بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بذلك، إذا رأيت قميصًا لطيفًا وقيل لي "إنه يخص السيدات"، لا يجعلني أرغب في ارتدائه، أعتقد أنه في اللحظة التي تشعر فيها بمزيد من الراحة مع نفسك، يصبح الأمر أسهل كثيرًا".

بالنسبة لنجم البوب، أوضح أنه يستخدم الموضة كشكل من أشكال التعبير، وهو ما علمه قبول الذات.

وتابع ستايلز: "جزء مني كان، مثل لحظة كبيرة من التأمل الذاتي، وقبول الذات، وأعتقد أنه وقت مجاني للغاية ومتحرر، أعتقد أن الناس يسألون،" لماذا لا؟، إن هذا يثير الكثير من الإثارة، إنه ليس فقط الملابس التي تم طمس الخطوط فيها، إنها تمر بأشياء كثيرة، أعتقد أنه يمكنك ربطها بالموسيقى، وكيف أن الأنواع غير واضحة".

عندما سئل عما إذا كانت جنسيته تنطبق أيضًا على نفس الخطوط غير الواضحة، أجاب ببساطة بكلمة "نعم". إذا كان هناك أي شيء، فقد اعترف ستايلز بأنه يشعر بالحيرة حول سبب اهتمام أي شخص.

وقال ستايلز عن جنسيته: "نعم، أعتقد أنني أقصد ذلك، لا يبدو الأمر وكأنني أجلس على إجابة وحمايتها وأوقفها، إنها ليست حالة، أنا لا أخبرك لأنني لا أريد أن أخبرك، هذا لي وليس لك، هل هذا منطقي؟ من يهتم".

أوضح ستايلز، أنه لا يضيف تلميحات صغيرة أو يرسل أي رسائل مبدئية حول حياته الجنسية أيضًا، تساءل الكثير من معجبيه مع ألبومه الجديد.

وتابع ستايلز: "هل أرش قطرات من الغموض الجنسي في محاولة لأكون أكثر تشويقًا! لا، من حيث الطريقة التي أريد أن ألبس بها وما سيكون عليه الألبوم، أميل إلى اتخاذ قرارات من حيث المتعاونين الذين أريد العمل معهم، أريد أن تبدو الأمور بطريقة معينة ليس لأنها تجعلني أبدو شاذًا، أو تجعلني أبدو مستقيمًا، أو تجعلني أبدو مزدوجًا للجنس، بل لأنني أعتقد أنها تبدو رائعة".

وأضاف: "وأكثر من ذلك، أنا لا أعلم، أعتقد أن النشاط الجنسي شيء ممتع، بصراحة؟ لا أستطيع أن أقول أنني قد فكرت به أكثر من ذلك".

بالطبع، يعرف هاري ستايلز عضو One Direction السابق أن طرح هذه الأسئلة يأتي مع الإقليم، ومع ذلك فهو يدرك أيضًا أنه يمكنه المشاركة والكشف قدر ما يريد.

قال ستايلز: "ما أود قوله، حول كل شيء يتم طرحه حول جنسيتي، هذه وظيفة قد يُطلب منك طرحها، وللتذمر من ذلك لأقول أنك تكرهها، وما زلت تقوم بهذه المهمة، هذا فقط سخيف، أنت تحترم ما سيطلبه شخص ما، وآمل أن يحترموه قد لا يحصلون على إجابة".
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هذه الوظيفة هاري ستايلز، ستايلز، نجم البوب، البالغ من العمر 25 عامًا، جريدة The Guardian، جنسي، جنسية،

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