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بتكلفة 134 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف الصحي بمدينة بدر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
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شهد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بالحي الخامس بمدينة بدر، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 134 مليون جنيه.
 
وأوضح المهندس عمار مندور أن المحطة تتكون من مبنى طلمبات - بيارة – مولدات كهرباء بقدرة 2 ميجا وات - مبنى المصافي والرواسب  - مبنى محولات بقدرة 2 ميجا وات - مبنى الإدارة - مخزن - الورش - غرفة محابس - غرفة قياس التصرف - خط طرد بقطر 1200 مم  بطول 7.5 كم .
 
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إعطاء إشارة البدء للقائمين على المشروع للتشغيل التجريبي، حيث من المقرر أن تخدم المحطة الأحياء( 5 و 6 و 7)، ومنطقة 350 فدانا لقطع الأراضي المتميزة. 
 
 
 
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