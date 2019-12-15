لا وقت للراحة في الأهلي عقب مباراة الحدود استعدادًا للإسماعيلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الاثنين استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.



وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات غدا الاثنين عقب خوض مباراة حرس الحدود اليوم الأحد بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.



ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة، علما بأن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين في رصيده.