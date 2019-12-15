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بعد ظهوره مع عمرو أديب.. خالد النبوي الأكثر بحثا على جوجل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
هبة أحمد
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تصدر اسم الفنان خالد النبوي مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعدما ظهر أمس في برنامج"الحكاية" مع عمرو أديب.

وتحدث خالد خلال الحلقة عن مسلسله الأخير "ممالك النار"، وعن الانتقادات التي واجهت حديثهم باللغة العربية، وبرر خالد ذلك بأنهم تعمدوا ذلك، لكي تصبح اللغة سهلة الفهم على الأطفال،مُشيرًا إلى أن اللغة البسيطة ستعلم الأطفال ما حدث خلال الاحتلال العثماني.

وتطرق خالد إلى الحديث عن علاقته بزوجته مني وأولاده ،مُشيرًا إلى أنه ديمقراطي في التعامل معهم، ووصف زوجته بأنها هي سيدة عظيمة وكان لوجودها في في حياته أهمية كبيرة، مُشيرًا إلى أنه لديه ثلاثة أبناء إحداهما يدرس المسرح بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قام بعمل ثلاث مسرحيات. 

وأضاف خالد أنه تزوج وهو صغير السن، ولديه توأم في المرحلة الجامعية، مُضيفًا: "لازم كل حاجة بتبقي بالمناقشة، وأنا مش بمتلك أولادي، هم ملكي ولكنهم ليسوا لي وأولادي أولاد الحياة". ومن ناحية أخري، يُشار أنَّ آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية مشاركته فيمسلسل" ممالك النار "، وهو بطولة خالد النبوي، منى واصف، رشيد عساف،كندة حنا،عاكف نجم، محمود نصر،معتز هشام، عبدالمنعم عمايري، والمسلسل من إخراج بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.
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