Advertisements
Advertisements
Advertisements

طقس اليوم ممطر.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بـ درجات الحرارة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
Advertisements
طقس اليوم
طقس اليوم
Advertisements
طقس اليوم ممطر.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بـ درجات الحرارة 

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بتفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد أمطار وسيول، وتنشط الرياح على البحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، الأمر الذي دفع الأرصاد بتوجيه تحذيرات للقائمين بأعمال الملاحة البحرية بتوخي الحذر.

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيانها، تفاصيل عن طقس اليوم، مؤكدة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتمتد حتى شمال الصعيد، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويميل الطقس للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد يكون دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، وتشتد البرودة في ساعات الليل.

درجات الحرارة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 15

- شمال الصعيد 19 11

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة حاله الطقس اليوم حالة الطقس تفاصيل درجة الحرارة الارصاد الجوية

أخبار تهمك

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 22 ساعة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ أقل من ساعتين

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 21 ساعة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام قادمة .. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

بداية من مساء اليوم.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

طقس غير مستقر.. اعرف درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

احذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. بيان مهم من هيئة "الأرصاد"

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة (بيان بالدرجات)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status