طقس اليوم ممطر.. الأرصاد تُصدر بيانا مهما بـ درجات الحرارة 

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بتفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد أمطار وسيول، وتنشط الرياح على البحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، الأمر الذي دفع الأرصاد بتوجيه تحذيرات للقائمين بأعمال الملاحة البحرية بتوخي الحذر.

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيانها، تفاصيل عن طقس اليوم، مؤكدة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتمتد حتى شمال الصعيد، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.





وحذرت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويميل الطقس للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد يكون دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، وتشتد البرودة في ساعات الليل.





درجات الحرارة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية:





- السواحل الشمالية الغربية 18 14





- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13





- الوجه البحري والقاهرة 17 11





- جنوب سيناء والغردقة 23 15





- شمال الصعيد 19 11





- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12