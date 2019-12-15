سوق الأسهم السعودية : تنفيذ 5 صفقات علي سهم أرامكو بـ 7.4 مليون ريال





سهم أرامكو السعودية





نفذ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أولي جلسات تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم شركة أرامكو السعودية بقيمة 7.49 مليون ريال، من خلال تداول أسهم بواقع 203.68 سهم.





وتم تنفيذ الصفقات بسوق السعودية علي سهم ارامكو عند سعر 36.80 ريال وهو أقل سعر لتداول السهم خلال الجلسة في هذه الأثناء ، حيث كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة تم تنفيذها على 53.14 ألف سهم بواقع 1.96 مليون ريال.





يُذكر أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.





ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.









وارتفع سهم ارامكو السعودية يوم الخميس الماضي بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار.

و أنهى سهم أرامكو السعودية أولى جلساته، يوم الأربعاء، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.







