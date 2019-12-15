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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الانتر اليوم YALLA inter

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
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سيكون فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره فيورنتينا على استاد أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر للكالتشيو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت تونس.

إنتر ميلان يتطلع للخروج من كبوته

يخوض إنتر ميلان لقاء اليوم بمعنويات منخفضة عقب الهزيمة المستحقة التي مني بها الفريق في لقاء الأسبوع الماضي أمام برشلونة الإسباني بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وودع على أثرها الفريق البطولة وانتقل للدوري الأوروبي، ميلان على الرغم من تعثراتهالأوروبية إلا أن الفريق يسير بصورة طيبة في الدوري الإيطالي واستطاع إعتلاء القمة بعدما خاض 15 لقاء بمسابقة الكالتشيو.

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان استطاع الخروج بالفريق الإيطالي من صراع المنافسة على الهروب من الهبوط والمراكز المتراجعة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى المنافسة على لقب الكالتشيو الذي كان يهيمن عليه يوفنتوس في السنوات الأخيرة، وظهر الفريق بصورة طيبة خلال المباريات السابقة سواء في بطولة الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا وقدم لقاءات على أعلى مستوى واستحق إعتلاء صدارة ترتيب البطولة متفوقا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني وحامل اللقب بفارق نقطتين.

كونتي استقر على خوض مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة برشلونة الأخيرة في بطولة دوري الأبطال لمنح اللاعبين الثقة في أنفسهم ولا سيما وأنهم ظهروا بصورة طيبة في معظم فترات اللقاء ولولا الأخطاء الفردية لحقق العلاق الإيطالي نتيجة إيجابية وواصل مشواره في البطولة الأوروبية.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام فيورنتينا

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : أليساندرو باستوني – فري – سكرينيار

خط الوسط : دامبروزيو – فيسينو – بروزوفيتش – فاليرو – لازارو

خط الهجوم : لوكاكو – مارتينيز.

أما فريق فيورنيتينا يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم والتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، الفيولا يقع في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 4 لقاءات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

التشكيل المتوقع لفورنتينا أمام إنتر ميلان:-

حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفسكي

خط الوسط: خوسيه مارتن كاسيريس– نيكولا ميلنكوفيتش– فيدريكو تشيكيريني – هنريك دالبرت

خط الوسط: رشيد غزال– ماركو بيناسي – ايريك بولجار – جايتانو كاستروفيلي

خط الهجوم: دوسان فالهوفيتش– فيدريكو كييزا .

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