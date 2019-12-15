كورة لايف MATCH inter مشاهدة مباراة الانتر وساسولو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش انتر ميلان كورة شوتTV

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الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بث مباشر اليوم 12/15‏/2019 الدوري الايطالي، يلتقي فريق انار ميلان بفريق فيورنتينيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الإيطالي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب أرتيميو فرانكي، حيث يحتل فريق الإنتر ميلان صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة حصدها من خلال فوزه في 12 مباراة وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، وخسر في مثلها، ويسعى الفريق أن يحقق الفوز حتى يتمكن من المحافظة على صدارة جدول الترتيب وأن يقترب من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وتعادل الفريق سلبياً خلال مباراته أمام نادي روما، وقد صرح المدير الفني للفريق أن فريقه استعد للقاء غريمه والفوز عليه، متوقعاً أن تشهد المباراة منافسة قوية من كلا الفريقان الذي يأمل كلاً منهما في خطف بطاقة تأهله إلى الدور القادم من البطولة.

أما عن نادي فيورنتينا الذي يسعى أن يحقق الفوز وخاصة أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره التي انتظرت هذه المباراة حتى تدعم لاعبيها حتى تتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، حيث يخوض فريق فيورتنيا مباراته وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة حصدها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادل في مثلها، إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال 7 مباريات أخرى، ويمكنكم متابعة مباراة الإنتر ميلان و فيورتنيا والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت.


بطاقة مباراة فيورنتينا Vs انتر ميلان
🏆 البطولة : الدوري الايطالي   .
⏰ يوم المباراة : 15 / ديسمبر / 2019 .
🏅 الاسبوع : الأسبوع 16.
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4.
🎤 التعليق الصوتي : خالد الحدي .
⌚ موعد المباراة : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بعد انتهاء المباراة.

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