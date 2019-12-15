انتهاء فعاليات أولى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة



وعلق الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم الجلسة: "وبهذا انتهت باكورة أولى جلسات المنتدى".







وانطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، وتستمر فعاليات المنتدى المقام بمدينة شرم الشيخ ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.

انتهت فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.