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انتهاء فعاليات أولى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
هدى عبدالرازق
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انتهت فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وعلق الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم الجلسة: "وبهذا انتهت باكورة أولى جلسات المنتدى".

وانطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، وتستمر فعاليات المنتدى المقام بمدينة شرم الشيخ ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم شرم الشيخ توك شو السيسي

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