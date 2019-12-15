السيسي بـ منتدى شباب العالم: "التنمية في مصر كانت بنفس مستوى قتال الإرهاب"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت ستكون أكثر دمارًا من الدول التي نتحدث عنها؛ نظرًا لكثرة عدد سكانها، معقبًا: "تصوروا شبابها اللي أكثر من 60 مليون يتصارعوا مع بعضهم البعض هيبقوا عاملين إزاي".



وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أننا كنا نعلم أن الإرهاب جاء لإيقاف التنمية في مصر، ولذا كان لدينا إصرار على تحقيق التنمية جنبًا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، معقبًا: "التنمية في مصر كانت بنفس مستوى قتال الإرهاب".



وتابع، أن العراق حاربت داعش خلال 4 سنوات ماضية، ولكنها لم تسير في مسار التنمية مثلما سارت في الحرب على الإرهاب، وبعد انتصارهم على داعش تسأل الشباب عن مستقبلهم ولم يتحمل وتحركوا للتغيير من واقعهم ووضعهم.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

