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أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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أروى
أروى
أحمد رمضان متولي
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تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping)  وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية.

 

تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير.

 

أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حرصت ان يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحاً للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايماناً منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.

 

تطل أروى خلال الفيديو بأكثر من "لوك" اهتم بتصميمها أميمة عزوز فيما الإخراج لسمير عارف والذي استعان بأحدث التقنيات التصويرية.

 

الجدير ذكره أن النجمة أروى شاركت في إحدى ليالي عدن ضمن موسم الرياض حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن هنا ولدت الفكرة تصوير أغنيتها في موسم الرياض.

 

"صفقة" كتبها تركي الشريف، لحنها فايز السعيد ووزعها موسيقياً مهند خضر.

 

من جهة أخرى، سجلت أروى 3 أغان خليجية جديدة سيتم طرحها بشكل متتالي في الأشهر المقبلة.

أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
أروى تستعد لـ"صفقة".. أول فيديو كليب مصور خارجيًا ضمن موسم الرياض
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