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الزمالك يحصن نجم الفريق خوفا من سيناريو "كهربا"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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الزمالك
الزمالك
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اتخذت إدارة نادي الزمالك قراراً بتعديل عقد محمود علاء مدافع الفرق الأول لتحصينه من الرحيل للنادي الأهلي على غرار لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا".


وجاء تحرك الزمالك لتحصين عقد "كهربا" بعد تحدث معه احد وكلاء اللاعبين من أجل انتقاله للاهلي بعد نهاية الموسم الجاري.


ووعد مجلس الزمالك اللاعب بتعديل عقده خلال الايام القليلة المقبلة عقب حصوله على جزء من مستحقاته وربما يكون تعديل العقد بعد مباراة طلائع الجيش القادمة.


وكان الاهلي قد حصل على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف بعقد حر بعدما فسخ عقده مع فريق أفيس البرتغالي وهو ما منحه الحرية في الانتقال للأهلي بشكل رسمي.
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