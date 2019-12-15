الزمالك يحصن نجم الفريق خوفا من سيناريو "كهربا"

اتخذت إدارة نادي الزمالك قراراً بتعديل عقد محمود علاء مدافع الفرق الأول لتحصينه من الرحيل للنادي الأهلي على غرار لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا".









وجاء تحرك الزمالك لتحصين عقد "كهربا" بعد تحدث معه احد وكلاء اللاعبين من أجل انتقاله للاهلي بعد نهاية الموسم الجاري.









ووعد مجلس الزمالك اللاعب بتعديل عقده خلال الايام القليلة المقبلة عقب حصوله على جزء من مستحقاته وربما يكون تعديل العقد بعد مباراة طلائع الجيش القادمة.







