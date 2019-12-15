أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 15/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || وزير بريطاني: أولوية الحكومة هي مغادرة الاتحاد الأوروبي

قال الوزير البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، إن الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد إعادة انتخاب حزب المحافظين الحاكم بأغلبية كبيرة، وفقا لرويترز.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || المتظاهرون العراقيون يغلقون طرقا رئيسية

ذكرت مصادر رسمية عراقية، اليوم الأحد، أن عدد من المتظاهرين، أغلقوا عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوبي العراق.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || التحالف العربي يقصف مواقع تابعة للحوثيين





