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السيسي بمنتدى شباب العالم: أخطر ما في الإرهاب استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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السيسي
السيسي
رقية جمال
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أخطر ما في الإرهاب استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد: "أنه طالما أن هناك مصالح وأهداف للدول لن يعدموا الوسيلة في ابتكار أدوات جديدة للإرهاب"، مشيرًا إلى أن الإرهاب بدأ في مصر منذ الخمسينيات وبدأ يؤثر تأثير كبير في الفترة الأخيرة، منوهًا إلى أنه عندما يريدوا تهديد استقرار مصر يقوموا بتنفيذ عملية إرهابية أو 2 للتأثير على السياحة المصرية مما يؤثر على الدولة بشكل كبير.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن العمل الإرهابي في مصر خلفه العديد من المطالب السياسية، وأجهزة المخابرات كانت تفهم هذه الرسالة وتقدرها.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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منتدي العالم مدينة شرم عبدالفتاح السيسي توك شو السيسي اخبار مصر

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