ليست قصة افتراضية.. تفاصيل قصة مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

بعد نجاحهما الذي حققاه من خلال مسلسل "الأسطورة" يتعاون المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان للمره الثالثه، في مسلسل "البرنس" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، فقد تعاونا معا قبل ذلك في مسلسل "الاسطوره" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عاليه، و فيلم "جواب اعتقال".



وكشف المخرج محمد سامي، أن تصوير المسلسل سيبدء 17 ديسمبر الحالي، وذلك من خلال لقائه ببرنامج "Et بالعربي"، وقال إن المسلسل بشكل عام هو قريب من المجتمع في كل شئ، وان القصه قريبه جدآ للواقع والحقيقة، وأن قصه المسلسل لن تكون قصه أفتراضيه او مصنوعه مثل مايقولون، ولكنها عباره عن بطل وأخواته.



مسلسل "البرنس" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم محمد رمضان، أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.



ويعد مسلسل "البرنس" هو التعاون الثالث بين المخرج محمد سامى والفنان بعد تقديهم مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016 وفيلم جواب اعتقال.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زلزال"، الذي شارك به خلال رمضان 2019، وتدور أحداث المسلسل فس إطار اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صيام، وهنادي مهني، وماجد المصري، ومني عبد الغني.