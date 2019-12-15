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السيسي لـ شباب العالم: انتبهوا ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تقل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى شباب العالم فرصة للاستماع من شخصيات مختلفة لموضوع واحد، مشددا على أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي، لافتا إلى أن مواجهة دولة للإرهاب وهى غير مستعدة يؤدي إلى نزوح أهلها.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أنه لا بد من التكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب، موجها رسالة إلى شباب العالم: "انتبهوا ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تقل".

ونوه بأنه تحدث عن خطر العائدين من سوريا منذ 6 سنوات، معقبا: "وهو ما يتحقق الآن"، مضيفا أن التكاتف لمواجهة الدول التي تحارب الإرهاب ضرورة.
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