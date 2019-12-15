أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنفذ صفقة علي مجموعة طلعت مصطفى بـ 12.5 مليون جنيه





أخبار البورصة المصرية





شهدت البورصة المصرية اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 12.57 مليون جنيه.









وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم، أنه قد تم تنفيذ الصفقة من خلال 1.5 مليون سهم، بواقع 8.3 جنيه، وفقاً لحسابات مباشر.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة السابقة إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.74 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





ويبلغ رأسمال الشركة بالبورصة المصرية ، نحو 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.06 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم





أخبار البورصة المصرية





وإستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع طفيف ، حيث وارتفع المؤشرالرئيسي"إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15788 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4983 نقطة.





وتراجعت التداولات بالبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية حيث أنها لم تتجاوز الـ 15مليون سهم