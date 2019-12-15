السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها لتحقيق أهداف سياسية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع الحاضرين لجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن الهدف من منتدى شباب العالم هو الاستماع لبعضنا البعض ونستمع للتنوع في الفكر والتناول للموضوع الواحد.



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، مخاطبًا الشباب: "الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه لتحقيق أهداف سياسية، والجريمة المنظمة وأي شيء يحدث الإرهاب ساتر وغطاء له".



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

