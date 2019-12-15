بأغنية جديدة.. راديو إينرجي يقدم حصاد 2019





قرب انتهاء 2019، قرر القائمون على راديو إينرجي تردد 92.1، تقديم حصاد شامل لأبرز الأحداث الفنية التي شهدها هذا العام.





فبطريقة جديدة ومختلفة، قدم الراديو أغنية جديدة تتحدث عن الحصاد بطريقة طريفة يتم بثها على مدار اليوم، تم رصد فيها أشهر النجوم الذين تحولوا لتريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تفوق المنتخب الاوليمبي وتأهله لمنافسات طوكيو وغيرها الكثير.





وعلى مدار ساعات البث، يقدم الراديو حصاد لأبرز الأحداث بأصوات مذيعيه، فقدم حصاد لابرز النجوم الذين شهدت 2019 عودة قوية لهم بعد غياب طويل، أبرزهم الفنان هيثم شاكر الذي غاب لفترة بسبب مرضه، والفنانة حلا شيحة التي عادت للساحة الفنية بقوة بعد خلعها الحجاب وعودتها للاستقرار في مصر وغيرهم الكثير.





ليس هذا فقط، بل قدم الراديو حصاد لأبرز تصريحات ومواقف النجوم الذي تسببت في مشاكل وقضايا لهم، وأبرزهم الفنانة شيرين عبدالوهاب وتصريحاتها التي اعتبرها البعض إهانة لمصر في حفلها بدبي، وموقف محمود العسيلي، مع أحد معجبيه ورفضه التصوير معه، ومنهم على الفضائيات وأبرزهم تصريحات المذيعة ريهام سعيد وتصريحاتها عن أصحاب السمنة والتي تسببت في وقفها ومنعها من الظهور الإعلامي.





الخلافات وتبادل الهجوم بين النجوم، كان الأبرز في رصد إينرجي، وخاصة تبادل الهجوم بين النجمتين أصالة وأنغام على خلفية زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم ، وخلاف أصالة وأحلام بسبب التصريحات عن مرض المذيعة فجر السعيد وغيرها الكثير.





شمل حصاد الردايو رصد لأبرز النجوم الراحلين عن عالمنا في 2019 والتي تسببت وفاتهم بصدمة كبيرة للجمهور منهم فاروق الفيشاوي، هيثم أحمد زكي و الفنان شعبان عبدالرحيم.





وعلى جانب آخر، كشفت عايدة سعودي، المشرف العام على المحطة أن عام 2020 سيشهد تغييرات في المحطة للحرص على تقديم كل ما يناسب الجمهور، وسيكون هناك شكل جديد ومختلف للخريطة البرامجية، مشيرة على أن تقديم حصاد للعام أمر هام تحرص المحطة على تقديمه كل عام للمستمعين.

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