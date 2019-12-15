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البدري يطمئن على نجم الأهلي قبل مواجهة توجو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء مكالمة مع نجم النادي الأهلي، من أجل الإطمئنان عليه ومعرفة مدى استجابته للعلاج خلال الفترة الماضية.

وتلقى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، تحفيزًا كبيرًا من المدير الفني، حيث أكد الأخير خلال مكالمته مع اللاعب على أهمية وجوده داخل صفوف الفراعنة، موضحًا له أنه سيظل أحد الأعمدة الرئيسية وأنه سيتواجد فور تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد فتحي لمديره الفني، أنه يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة غضروف الركبة، وأنه بصدد العودة مجددًا لألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات قبل العودة لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وكان فتحي، تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

ويستعد الفراعنة، لمواجهة توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان المنتخب الوطني سقط في فخ التعادل أمام المنتخب الكيني، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتعادل أمام جزر القمر سلبيًا خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية لدور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم بجواره كل من "توجو وكينيا وجزر القمر" والمؤهلة لبطولة الكان.

على جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود اليوم 15 ديسمبر الجاري في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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