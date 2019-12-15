أستاذ علاقات دولية: 30 يونيو أثبتت أن التغيير الداخلي السبيل الوحيد للمستقبل

وجه الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلاقات السياسية والدولية بالجامعة الأمريكية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للشباب المصري، موضحًا أن هناك قوى عظمى متنافسة تؤثر في منطقتنا خاصة التنافسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين محرك أساسي سيؤثر في منطقتنا خلال الـ 25 عام المقبلة.



وأوضح "العدوي"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تلعب دورا محوريا في حماية دول المنطقة من التدخلات الخارجية في منطقتنا، مستدلًا على التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا وسوريا والتي كانت مدمرة، وكذلك التدخلات الأجنبية في اليمن.



وشدد أستاذ العلاقات السياسية والدولية بالجامعة الأمريكية، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن التغيير المحلي الداخلي هو السبيل الوحيد للمستقبل، مؤكدًا أن النموذج المصري هو الوحيد الناجح رغم الظروف والتحديات، لكون الجيش المصري حمى مصر من التدخلات الخارجية، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد مصر لحمايتها وحماية الدول الأخرى..



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

