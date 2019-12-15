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اخبار الطقس.. تعرف على حالة الطقس الأن ومناطق سقوط الأمطار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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اخبار الطقس.. تعرف على حالة الطقس الأن ومناطق سقوط الأمطار

يبحث المواطنون عن اخبار الطقس اليوم الأحد، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم، وإليكم تفاصيل حالة الطقس الأن وماطق سقوط الأمطار وفقا لتوقعات الأرصاد.

اخبار الطقس

قالت الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، الأحد، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتُزيد من إحساسنا ببرودة الطقس.

حالة الطقس الأن
حالة الطقس الأن مستقرة ومائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، ولكن الساعات المقبلة تشهد تقلبات جوية مع برودة شديدة ليلا، ورياح عنيفة تنشط على البحر الأحمر والمتوسط مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأن وخلال الساعت المقبلة، السائقين وخاصة في القيادة على الطرق السريعة منعها للنزلاق في حالة هطول الأمطار، وعدم ارتكاب الحوادث بسبب الشبورة التي تتعرض لها البلاد، وخاصة الطرق الصحراوية. 

مناطق سقوط الأمطار

حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، حيث تتعرض مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومناطق في شمال الصعيد للمطار، وتكون الامطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
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