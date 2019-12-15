احتفالا بعيد ميلادها.. محطات في مشوار رحمة حسن الفني



وفى هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفنى "، أبرز المحطات للفنانة رحمة حسن خلال مشوارها الفني..



نشأتها



ولدت الفنانة المصرية الشابة رحمة حسن، فى القاهرة عام 1988م، و درست بكلية الاقتصاد والتجارة بجامعة حلوان، وبدأت الظهور على الساحة الفنية من خلال عملها كموديل للاعلانات من خلال أغنيتين للمغنى نور ونديم، ثم بعد ذلك اتجهت للاعلانات التجارية .





شاركت الفنانة رحمة حسن، فى مشاركة دور صغير لفيلم "الف مبروك" بطولة أحمد حلمى، حيث كان أول أعمالها فى سنة 2009 .



وعند تميزها فى دورها، قام المخرج أحمد الشحات بترشيحها فى دور فى فيلم " العالمى"، برفقة الفنان يوسف الشريف، من نفس هذا العام ايضا، حيث تميزت فى تقديمه بأنسب صورة .





وعن الأفلام التى شاركت فيها

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قامت بالمشاركة فى بطولة فيلم"سمير و شهير وبهير" سنة 2010، مع الفنان هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فهمى،وفيلم "مصور قتيل"، بطولة الفنان إياد نصار، درة، وفيلم "نص جوازة"، للفنان نبيل عيسى، ومصطفي أبو سريع، وفيلم" شبكة وصنارة"، بطولة أحمد حلاوة، وكريم قاسم، فيلم " نوارة"، بطولة الفنانة منة شلبي، محمود حميدة، شيرين رضا .

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‏شاركت الفنانة رحمة حسن، فى أول بطولة لها فى مسلسل درامى " أزمة سكر"، مع المخرج أحمد البدرى، والفنان أحمد عيد .

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حيث شاركت الفنانة رحمة حسن، مسلسل"زى الورد" من بطولة يوسف الشريف، ودرة، وشاركت ايضا فى مسلسل" الصفعة" بطولة شريف منير، شرين رضا.



وشاركت ايضا في مسلسل "الداعية"، للفنان هانى سلامة، ومسلسل" موجة حارة" للفنان إياد نصار، ومسلسل" نقطة ضعف" للفنان جمال سليمان.



وقامت بتقديم دور لها فى مسلسل " انا عشقت"، فى موسم رمضان2014 مع الفنان أمير كرارة .



وشاركت فى بطولة مسلسل" لأعلى سعر"، مع الفنان احمد فهمي، وزينه، ونيللي كريم، ومسلسل" ولاد تسعة"، بطولة الفنان خالد سليم، والفنانة نيكول سابا، وميار الغيطى، مسلسل"سابع جار"، بطولة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، نيكولا معوض، هايدى كرم، مسلسل" الصعلوك"، بطولة الفنان خالد الصاوى، مسلسل" عيون القلب"، بطولة رانيا يوسف، ماجد المصري، مسلسل" وش تانى"، بطولة الفنان حسين فهمى، كريم عبد العزيز، مسلسل " مش حالة نادرة"، بطولة الفنان إحسان الترك، داليا رمزى .



وجسدت الفنانة رحمة حسن، دور بنت مستقلة بذاتها، وقوية ومتمردة على حياتها، وكانت ترفض فكرة الزواج والحب والحياة التقليدية، ولكن مع مرور الوقت وتطوره، قامت بتغير وجهة نظرها تجاه الزواج، والارتباط، وارتبطت بالفعل، وأثارت ضجة كبيرة بين جمهورها، بسبب دورها فى هذا المسلسل" سابع جار" .

تحتفل الفنانة رحمة حسن اليوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر بعيد ميلادها، بعد أن أثبتت نفسها فى الوسط الفني، وقدمت أدوارا عديدة، منها الكوميدى، ومنها الدرامي، والسينمائي.