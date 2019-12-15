بعد غياب 16 عام.. أحمد السقا ومنى زكي في عمل مسرحي جديد

يعود النجم أحمد السقا، والفنانة منى زكى، من جديد للمشاركة في عمل مسرحي يحمل عن الأزواج، وذلك بعد غياب 16 سنة بأخر مسرحية لهم "كده أوكيه" والمقرر أن يبدأ عرض المسرحية في يوم 15 يناير ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ومن مفاجأت المسرحية التي يقوم ببطولته أحمد السقا ومنى زكى، هي مشاركة الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، بالعرص المسرحي، حيث بدأ فريق عمل المسرحية في البروفات منذ فترة مع مخرج المسرحية أشرف زكى.



والمسرحية تحكي عن الأزواج ولكنها حتى الأن لم يتم الأعلان بشكل رسمي عن اسم المسرحية فهي فقط تدور أحداثه حول العلاقات الزوجية، بشكل كوميدي.



يشار إلي أن أخر مسرحيات النجم أحمد السقا، ومني زكى، في عام 2003 وحققت نجاح كبير.



وهي تدور حول مدير قناة فضائية يرى أن أهم شىء لتحقيق طموحه هو النقود التى تجلب النجاح، يأتى أحد الشباب الذى فشل فى الخارج ويعمل لديه فى البرامج التى تذيعها القناة.. يحاول إقناعه أن العلاقات الإنسانية أهم من المادة، ولكن صاحب القناة الفضائية يراهنه أنه من الممكن أن يجعل ابنة الجناينى نجمة مشهورة، وينجح بالفعل فى ذلك. ثم يراهنه مرة أخرى ليجعل خطيبة أحد المعدين فى القناة تترك خطيبها وتحبه وينجح فى ذلك أيضا. والأحداث فى مجملها تتحدث عن الصراع بين المادة والعلاقات الإنسانية.