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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: منتدى شباب العالم منبر فريد من الحوار

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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بول بيكرز
بول بيكرز
هدى عبدالرازق
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قال بول بيكرز مدير مكتب سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إن منتدى شباب العالم منبر فريد من الحوار بين الجهات المختلفة، مؤكدا أن مصر شريك أساسي لهم.

وأشار، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أنهم يؤمنون أن التدهور البيئي أحد الأسباب التي تؤثر على الأمن، مشددا على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.

وأكد أن الشباب هم مستقبل العالم، ولا بد من إشراكهم في كل ما يتعلق بالأمن، مضيفا أنه لا بد من تشجيع العمل الإقليمي ونقل التجارب بين الدول للاستفادة منها، منوها بأنهم يقومون بتدريب مكثف للشركاء معهم.
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منتدي العالم توك شو بول بيكرز

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