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وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
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وزير الثقافة
وزير الثقافة
أحمد رمضان متولي
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن دعم الوطن لمشروعات إثراء البنية الثقافية يعكس الإيمان بدور الإبداع فى إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التطرف والتعصب بمختلف صور.

 

مشيرة إلى استمرار الجهود حتي يصل المنتج الثقافى الى جميع أبناء مصر فى مختلف المحافظات، لافته الي أهمية الثقافة والفنون كأحد دعائم مشروعات التنمية في ارض الفيروز.

 

 وأضافت أن اعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش والتى توقفت منذ عام 2011 تم استئنافها وتوشك على الانتهاء تمهيدا لإعادة التشغيل وتقديم برامج إبداعية تشمل أنشطة متنوعة تهدف الي تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن النشاط الخاص بقصر ثقافة العريش مستمر ولم يتوقف ويقام فى عدد من المدارس والمقرات الاخرى بمحافظة شمال سيناء.

 

مشيرا انه تم انهاء ما يقرب من ٩٥ % من اعمال الصيانة بالمبنى وجاري حاليا إعادة توصيل الخدمات استعدادا لإعادة تشغيله خلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٠.

 

وأضاف أن القصر تبلغ مساحته حوالي ١٩٣٠ م٢ ويتكون من طابق أرضي وطابقين اول وثاني وبه مسرح يتسع ل٨٥٠ مشاهد الى جانب قاعات متنوعة تناسب جميع الانشطه من ندوات ونادي الأدب ونادي المرأة ونادي تكنولوجيا معلومات ومكتبه اطلاع للكبار  والصغار ومرسم.

وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
وزير الثقافة تعلن تشغيل قصر ثقافة العريش بعد توقف استمر 9 سنوات
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