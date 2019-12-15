أخبار البورصة المصرية .. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية

إستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى طفيف ، مع قيم التداول ضعيفة للغاية لم تتجاوز الـ 15 مليون سهم وعدم ظهور أي محفزات إيجابية ، مع تباين أداء الاسهم بتذبذبات سعرية ضعيفة جدا .

مؤشرات البرصة المصرية

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15788 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4983 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الخميس الموافق 12-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الخميس الماضي نهاية الأسبوع على تراجعات جماعية ، ليغلق الرئيسى عند 13358 نقطة بنسبة هبوط 0.51% ، كذلك الحال على المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على تراجع بـ 0.27% عند 520.12 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة بلغت 479 مليون جنيه ، بحجم تداول 81 مليون سهم ، من خلال 15.442 صفقة . بالتداول على 165 ورقة مالية ، ربحت منها 32 ورقة و تراجعت 93 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 40 ورقة دون تغيير . ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.091 مليار جنيه مسجلا 686.641 مليار جنيه.





جاء هذا فى استمرار لمسلسل الهبوط المتتالى على مدار جلسات شهر مضى ، و تراجع قيم التداول و خروج السيولة المؤسسية و نضوب البائع و حذر المشترى و ترقبه لمزيد من الهبوط ، لتتبادل أدوار البيع و الشراء و تتحول المؤسسات الاجنبية للشراء الانتقائى مقابل مبيعات من المصريين و العرب و الافراد ، مع استمرار غياب الثقة و فشل الطرح الاخير لشركة راميدا محققا خسائر لليوم الثانى على التوالى ب 5.18% منهيا عند 4.26 جنيه، مع استمرار البيع على اسهم سيدى كرير بقيم تداول 35 مليون جنيه منهيا على هبوط ب 5.82% عند 9.08 جنيه على اثر نبأ زيادة رأس المال ، ليستمر الاداء السلبى مسيطرا على التداولات مع إستمرار غياب المحفزات و غياب الرؤية لاجراء أى إصلاح هيكلى على سوق المال .







