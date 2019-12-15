«يلا شووت» NOW real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر كورة جول ONLINE رابط ماتش ريال مدريد اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر بدون توقف اليوم عبر الفجر والفجر الرياضي وستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بضغط المباريات بعد المواجهة المجهدة للأول أمام كلوب بروج وللثاني أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا منذ أيام.





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