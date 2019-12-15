Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة.. منة فضالي في الدراما السورية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
Advertisements
منة فضالي
منة فضالي
رانيا ماهر
Advertisements
شاركت الفنانة الشابة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أثناء كواليس عملها بمسلسلها القادم.

حيث تتواجد الفنانة منة فضالي، حاليا في دمشق بالعاصمة السورية لتصوير مشاهدها في مسلسلها السوري الجديد "مقابله مع السيد ادم" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وتعد هذه التجربه الأولي للفنانه منه فضالي في الدراما السورية، والمسلسل من بطوله غسان مسعود و محمد الأحمد، وتدور أحداثه حول قضيه التجاره بالأعضاء البشرية وتتوالي الاحداث في هذا السياق.

من ناحية آخرى يعد آخر أعمال منة فضالي، هى مشاركتها في بطولة مسلسل "قيد علئلي"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ميرهان حسين، نضال الشافعي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبدالعزيز.

والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وهو من إخراج تامر حمزة، ويعرض على شبكة قنوات "دي إم سي".

يذكر أن منة فضالي، تشارك حاليا في بطولة فيلم" ماكو"، وهو أول فيلم مصري تدور أحداثة تحت مياه البحر، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية عن 8 أشخاص في رحلة في أعماق البحر الأحمر، في مكان مليئ بالزكريات
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 6 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على هذه الأماكن.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 20 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status