لأول مرة.. منة فضالي في الدراما السورية

شاركت الفنانة الشابة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة أثناء كواليس عملها بمسلسلها القادم.



حيث تتواجد الفنانة منة فضالي، حاليا في دمشق بالعاصمة السورية لتصوير مشاهدها في مسلسلها السوري الجديد "مقابله مع السيد ادم" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.



وتعد هذه التجربه الأولي للفنانه منه فضالي في الدراما السورية، والمسلسل من بطوله غسان مسعود و محمد الأحمد، وتدور أحداثه حول قضيه التجاره بالأعضاء البشرية وتتوالي الاحداث في هذا السياق.



من ناحية آخرى يعد آخر أعمال منة فضالي، هى مشاركتها في بطولة مسلسل "قيد علئلي"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ميرهان حسين، نضال الشافعي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبدالعزيز.



والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وهو من إخراج تامر حمزة، ويعرض على شبكة قنوات "دي إم سي".



يذكر أن منة فضالي، تشارك حاليا في بطولة فيلم" ماكو"، وهو أول فيلم مصري تدور أحداثة تحت مياه البحر، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية، وأحداثة مستوحاه من قصة حقيقية عن 8 أشخاص في رحلة في أعماق البحر الأحمر، في مكان مليئ بالزكريات