"صقيع وسيول".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في بيان هام





كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في بيان هام، مشيرة إلى أن طقس اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، تشهد صقيع وسيول، وتُسجل درجة الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 17 درجة، والإسكندرية 18 درجة، مما يدفع المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة نهارا وليلا تحسبا لمخاطر الطقس السيئ والأمطار ومنعا للتعرض للبرد والانفلونزا.





وفي بيانها، أكدت الأرصاد الجوية أن طقس الأحد غير مستقر، والرياح تنشط على البحرين مما تعرقل حركة الماحة البحرية هناك، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على معظم أنحاء البلاد، مع أمطار تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري.





حالة الطقس اليوم





يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، و تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تكون غزيرة رعدية أحيانا بالسواحل الشمالية وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، مما يدفعنا للشعور بالبرودة.





درجة الحرارة اليوم