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« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش يوفنتوس beIN live

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم 12/15‏/2019 الدوري الايطالي، يلتقي فريق يوفنتوس بفريق أودينيزي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم، حيث يسعى فريق يوفنتوس أن يحقق نتيجة إيجابية تعوضه عن الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام فريق لاتسيو والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، لتسقط منه صدارة جدول الترتيب ويمنحها لفريق إنتر ميلان الذي احتل صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط، ويسعى الفريق أن يحقق نتيجة إيجابية حتى يتمكن من استرجاع صدارة الجدول مرة أخرى.

فيما يستعد فريق أودينيزي لمواجهة غريمه والفوز عليه وأكد المدير الفني لفريق أودينيزي أن فريقه قد أنهى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق يوفنتوس والفوز عليه، وأشار نهاية حديثه إلى أن فريقه يسعى أن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وقد صرح المدير الفني لفريق أودينيزي أن الفريق سوف يخوض مباراته دون غياب أحد من لاعبيه سواء للإصابة أو الإيقاف وأن هذا سوف يجعل جميع الفرص متاحة أمامه لاختيار أفضل لاعبين، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

بطاقة مباراة يوفنتوس Vs أودينيزي
🏆 البطولة : الدوري الايطالي  .
⏰ يوم المباراة : 15 / ديسمبر / 2019 .
🏅 الاسبوع : الأسبوع 16.
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4.
🎤 التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .
⌚ موعد المباراة : الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بعد انتهاء المباراة.

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