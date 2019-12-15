Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر beIN سبورت المفتوحة KORA رابط ماتش يوفنتوس bein sport

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر ضمن مباريات الدوري الايطالى للمحترفين، مشاهدة مباريات اليوم 15 ديسمبر، ضمن منافسات الاسبوع ال16 من بطولة الدورى الايطالى للمحترفين، متابعة مباريات اليوم مجانا حيث يلتقى كلا من الفريقين مساء اليوم، على ارض ملعب اليانز ستاديوم، يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة اليوم لحظة بلحظة من خلال موقع كورة أون فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

 

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر
مشاهدة مباراة يوفنتوس مع أودينيزي فى تغطية مباشرة من خلال موقع كورة اون مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع السادس عشر من الدوري الايطالى للمحترفين حيث يستضيف ملعب اليانز ستاديوم مباراة اليوم ويمكن متابعة اللقاء اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا ومشاهدة مباريات اليوم لايف من البطولة الايطالية يوتيوب مباشر.

موقف الفريقين فى جدول البطولة
بث مباشر مباراة يوفنتوس ضمن منافسات الدورى الايطالى ويحتل الترتيب الثانى من الكالتشيو بعدد 36 نقطة ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون فى تحديث مستمر.

يدخل أودينيزي المباراة ويحتل الترتيب 17 ويمتلك 15 نقطة ونتابع البث المباشر عبر موقع كورة أون بدون تقطيع.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق يوفنتوس مع فريق أودينيزي ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الايطالى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

الدوري الايطالى للمحترفين
مباراة يوفنتوس مع أودينيزي
الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين

Advertisements

أخبار تهمك

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على هذه الأماكن.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 20 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 6 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status