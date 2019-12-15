منتدى شباب العالم.. أمين عام "التعاون الإسلامي": الإرهاب أصبح سرطان العصر (فيديو)



وأشار "بن أحمد"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن ظاهرة الإرهاب أصبحت سرطان العصر، ويرجع وجودها لأكثر من سبب، مؤكدًا أن منظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب وتؤيد المطالب المشروعة للشعوب.



وأضاف أن الإرهاب ليس له دين أو عرقية أو جنسية، مشددا على ضرورة إحكام السيطرة على الفضاء الإليكتروني حيث أن للإنترنت مخاطر على المجتمعات الإسلامية والمجتمع الدولي ككل، مطالبا بوضع قوانين صارمة تجرم استخدام الفضاء الإليكتروني كأداة للإرهاب.



ثمن يوسف بن أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حرص مصر على عقد منتديات الشباب، حيث أن منتدى شباب العالم أصبح منصة للشباب من مختلف دول العالم، معربا عن اعتزازه بتوجه الدولة المصرية للاهتمام بالشباب.