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أحمد فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلمه الجديد "السقوط في حضن سوسن"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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أحمد فهمي
أحمد فهمي
رانيا ماهر
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أوضح الفنان أحمد فهمي، تفاصيل فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "السقوط في حضن سوسن" والذي يتعاون من خلاله مع أحمد الجندي وأيمن الوتار.

 وكشف "فهمي"في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن تصوير الفيلم سيبدء في يناير المقبل، وأنه سيعرض في 2020، وعن الأبطال المشاركين معه العمل قال أن من تعاقد معه حتى الآن الفنان مصطفي خاطر، ولكنه رفض التصريح عن نجمه العمل قائلا: "نجمة العمل هي برضه اتفقت بس لسه مامضتش بس انا مش عايز اصرح احتراما لها".

تكريمه كأفضل ممثل كوميدي

وقدكرمت مجموعة وشوشة الإعلامية الفنان أحمد فهمي، يوم الجمعة الماضي، بجائزة أفضل ممثل كوميدي وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019،، والذي انطلق وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.

وحرص فهمي على توجيه الشكر للجمهور والقائمين على الحفل، وبعد تسلمه الجائزة، قام بإهدائها لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وشاركة في البطولة زوجة الفنانة هنا الزاهد.
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