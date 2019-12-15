"الفجر الفني" يكشف موعد طرح فيلم زياد برجي بعد تأجيله

قامت شركة فالكون فيلمز، وهي الشركة المنتجة لفيلم "يوم إي يوم لأ"، بطولة الفنان زياد برجي والفنانة باميلا الكيك، بتأجيل عرض الفيلم بعدما كان من المقرر طرحه قريبًا خلال الفترة القليلة القادمة.



وعلم " الفجر الفني " من مصادره الخاصة أن موعد طرح الفيلم سيكون خلال شهر فبراير المقبل، ولكن لم تحدد الشركة اليوم الخاص بطرح الفيلم.



سبب تأجيل الشركة لطرح الفيلم خلال الفترة الماضية



وكانت شركة فالكون فيلمز قد قررت تأجيل طرحه وذلك بعدما انهارت الظروف والأوضاع اللبنانية الحالية وانعدام الاستقرار في الوضع الراهن في لبنان، في ظل الانتفاضة الشعبية والفراغ السياسي.



جدير بالذكر أن فيلم يوم إي يوم لاء، من تأليف رافي وهبي، ومن إخراج نبيل لبس، منتج منفذ رائد سنان ومن بطولة نخبة كبيرة من ألمع النجوم في الوطن العربي وهم : زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ونخبة كبيرة من النجوم اللبنانيين.