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مع توقعات باستمرار تساقط الأمطار.. تعرف على دعاء المطر المستحب قوله
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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مع توقعات باستمرار تساقط الأمطار.. تعرف على دعاء المطر المستحب قوله
دعاء المطر، توقعت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم به تقلبات جوية وأمطار تصل لحد السيول، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن دعاء المطر المستحب قوله في ظل توقعات الأرصاد باستمرار تساقط الأمطار اليوم الأحد الموافق 15/12/2019.
ويحرص المواطنون على ترديد دعاء المطر في ظل هطول الأمطار، ومن جانبهم يبحثون عن دعاء المطر المستحب قوله، نرا لأن أوقات المطر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، واللذين لديهم آلام وأحزان يلجأون لله عز وجل ويرددون دعاء نزول المطر.
دعاء المطر
ومن أبرز الدعاء المسحب قوله عند نزول المطر هو "اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها".
ومن جهتها، حذرت الأرصاد الجوية من تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن دعاء المطر.
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