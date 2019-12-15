مع توقعات باستمرار تساقط الأمطار.. تعرف على دعاء المطر المستحب قوله

دعاء المطر، توقعت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم به تقلبات جوية وأمطار تصل لحد السيول، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن دعاء المطر المستحب قوله في ظل توقعات الأرصاد باستمرار تساقط الأمطار اليوم الأحد الموافق 15/12/2019.

ويحرص المواطنون على ترديد دعاء المطر في ظل هطول الأمطار، ومن جانبهم يبحثون عن دعاء المطر المستحب قوله، نرا لأن أوقات المطر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، واللذين لديهم آلام وأحزان يلجأون لله عز وجل ويرددون دعاء نزول المطر.





دعاء المطر