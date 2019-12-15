رشا مهدي تنتهي من تصوير اطمنى نهاية يناير المقبل

تنتهى الفنانة رشا مهدى من تصوير مسلسلها الجديدة "اطمنى" نهاية يناير المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الشهر الحالى بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الفترة الحالية.





وتدور أحداث المسلسل من خلال 60 حلقة فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.





المسلسل بطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزى، أنوشكا، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحى، إخراج أحمد يسرى.





وكانت أخر أعمال رشا مهدى مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، بطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندى، كريم عفيفى وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد عبد الله ،إخراج سامح عبد العزيز .