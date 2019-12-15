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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الاهلي جودة متعددة NOW

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر الاهلي بث مباشر اليوم الاحد الموافق 15-12-2019 ومن المقرر ان تذاع المباراة عبر التليفزيون المصرى عن طريق قناة تايم سبورت الرياضية الارضية، بالاضافة الى اذاعتها على قناتى تايم سبورت واون سبورت الفضائيتين.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاحد يسعى السويسرى رينيه فايلر الى مواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز هذا الموسم والذى وصلت الى 5 انتصارات محققا العلامة الكاملة ومحتلا المركز الثانى برصيد 15 نقطة خلف المقاولون العرب.


بث مباشر الاهلي بدون توقف يقدم لاعبو الاهلى هذا الموسم عروضا قوية وآداء عال منذ تولى السويسرى رينيه فايلر المسئولية بداية من الموسم الحالى، حيث حقق 10 انتصارات فى الدورى وبطولة دورى ابطال افريقيا ولم ينال الا هزيمة واحدة غير مستحقة امام النجم الساحلى التونسى ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات.


مشاهدة مباراة الاهلي والحدود من المتوقع ان يخوض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي، خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.


مشاهدة مباارة الاهلي وحرس الحدود بالدوري المصري | اما فريق حرس الحدود فيقدم هذا الموسم مستوى جيد مع مديره الفنى طارق العشرى حيث يسعى الى تجميع اكبر عدد من النقاط لضمان الاستمرار فى الدورى وعدم التعرض لاى هزات تطيح بالفريق من المركز الذى يحتله هذا الموسم، وصل رصيد الفريق الى 10 نقاط، محتلا المركز السابع.
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