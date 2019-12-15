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«اونلاينHD» : مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت milan رابط مباشر ميلان KORA ONLINE

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
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ميلان وساسولو بث مباشر , مباراة ميلان اليوم الدوري الايطالي الكالتشيو السيريا اي 2019/2020 الجولة السادسة عشر , سنكون علي موعد سيداتي وساداتي متابعي موقع كورة ستار مع مباراة ميلان وساسولو في لقاء الاسبوع السادس عشر من الدوري الايطالي الممتاز لموسم 2019/2020 
ميلان وساسولو بث مباشر
ساسولو الخصم المرعب بالنسبة لمدينة ميلانو بشكل عام ودائم التفوق علي انتر ميلان وميلان في مختلف المنافسات والمسابقات ودائما ما يسبب المتاعب لقطبي ميلان وهو ما سيحاول ميلان تجنبه في موقعة اليوم التي سيدخله بتشكيله الاساسي لحسم الامور وتحقيق الانتصار والفوز بنقاط المباراة.

ميلان خلال 11 مباراة سابقة جمعت بينه وبين ساسولو قد نجح في الفوز في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات لصالح ساسولو وتعادل وحيد كان في اخر مواجهة جمعت بينهما في الدور الثاني من الموسم الماضي بهدف لكل فريق وسجل لاعبي ميلان 20 هدف في شباك ساسولو وتلقوا 18 هدف.


مباراة ميلان اليوم بث مباشر
بطاقة مباراة ميلان اليوم 

السيريا اي 2019/2020

اللقاء السادس عشر

ميدان سان سييرو 

موعد المباراة

يوم الاحد 15 ديسمبر 2019

الساعة الثالثة مساءا بتوقيت الجزائر 

القناة الناقلة 

بين سبورتس الناقل الحصري للدوري الايطالي

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