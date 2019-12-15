مصرع سائق وإصابة 3 ركاب في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بطريق "إهناسيا ـ بني سويف"

لقي سائق مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث سير وقع صباح اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" عند مدخل قرية النويرة، بدائرة مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من من العميد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من غرفة شرطة النجدة بوقوع حادث سير سيارة أجرة ميكروباص، بطريق "إهناسيا - بني سويف" عند مدخل قرية النويرة، بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصابين بموقع الحادث.



وعلى الفور انتقل العميد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، على رأس قوة أمنية، ضمت النقيب سعيد ماضي، والملازم أول حسن عز الدين، لموقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص تحمل لوحات رقم (٤٦٩٨ وع ج) بأحد أعمدة الإنارة عند مدخل قرية النويرة، ونتج عنه وفاة سائق السيارة وثلاثة من الركاب.



وقامت القوة الأمنية بإعادة تسيير حركة المرور على طريق "إهناسيا ـ بني سويف" ورفع آثار الحادث، بعد نقل سيارات الإسعاف جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحّرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة العامة، وتم تعيين خدمة أمنية على السيارة بموقع الحادث، إنتظارًا لقرار النيابة العامة.



ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: حمدي عبد التواب عاشور، ٢٧ سنة، سائق، مقيم قرية بني هاني مركز إهناسيا، جثة هامدة، تم إيداعها بمشرحة المستشفى، بالإضافة إلى 3 مصابين، من بين ركاب السيارة، هم: أحمد عبد النبي عبدالصمد، ٢٣ سنة، طالب، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وصباح عبدالحكيم محمد طلب، ٤٠ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد صدقي عوض الله بني هاني، ٢٢ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون قرية بني هاني مركز إهناسيا.



وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وخضعوا للفحوصات الطبية اللأزمة، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق بين العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، ومدير النيابة، لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى لأسرته.

