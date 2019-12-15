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سامح شكري: دعوة "السيسي" لمواجهة الإرهاب كان له أثر في توحيد الجهود لمواجهة التطرف

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأحداث التي تولدت في المنطقة منذ 2011 وما بعدها أدت إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وازدياد نفوذ التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق، وكان لها تأثير على الوضع الاقتصادي والسياسي ليس فقط في المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم.

وأشار "شكري"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن الصراعات الداخلية التي حدثت في بعض الدول سهلت من دخول التنظيمات الإرهابية للمنطقة.

ونوه إلى أن دعوة الرئيس السيسي في 2014 بضرورة مواجهة الإرهاب وتصحيح الخطاب الديني كان له أثر في توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، حيث لا تستطيع أي دولة مواجهة الإرهاب منفردة.
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