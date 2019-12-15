طقس ممطر شديد البرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وطواري بالمرور





أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق 15/12/2019 ، بيان مفصل عن حالة الطقس وتوقع الخبراء أن تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق بالوجه البحري والقاهرة، تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.





وأوضح خبراء الأرصاد أن طقس اليوم مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة، شديد البرودة على شمال الصعيد وارتفاع بالموج من 3 إلى 3.5 متر، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما تزيد من الإحساس بالبرودة.





وأعلنت غرفه الطوارئ والإغاثة بالمرور عن حالة التأهب تحسبًا لسقوط الأمطار وتلقي البلاغات على مدار الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وقامت الأدارة العامة للمرور، بتوزيع سيارات الإغاثة المرورية على الطرق للمساعدة فى حالة حدوث عطل بالسيارات ويمكن التواصل معهم من خلال الاتصال على 01221110000.





وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم 15/12/2019 بمحافظات مصر:





القاهرة 12 17

طنطا 11 17

الإسكندرية 12 18

مطروح 10 17

دمياط 13 18

الإسماعيلية 11 18

السويس 12 17

العريش 11 17

رأس سدر 10 18

نويبع 15 20

طابا 09 18

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

سوهاج 10 20

قنا 11 21

الأقصر 10 22

أسوان 12 22







