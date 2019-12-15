درجة الحرارة الأن وتفاصيل حالة الطقس.. الأرصاد تُحذر

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الأن في القاهرة تكون الصغرى 12 والعظمى 17 درجة، أما درجة الحرارة الأن في الإسكندرية فتكون الضغرى 12 والعظمى تصل لـ 18





وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة المتوقعة، حيث سود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وحذر خبراء الارصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.





وعن درجة الحرارة الأن في محافظات مصر إليكم التالي:

الصغرى العظمى





شبين الكوم 11 17





طنطا 11 17





دمنهور 11 18





بلطيم 11 18





مطروح 10 17





السلوم 08 17





سيوة 05 18





بورسعيد 12 18





دمياط 13 18





الزقازيق 11 18





الإسماعيلية 11 18





السويس 12 17





العريش 11 17





رفح 10 16





رأس سدر 10 18





نخل 03 17





نويبع 15 20





طابا 09 18





كاترين 03 11





الطور 13 22





شرم الشيخ 15 23





الغردقة 13 23





مرسى علم 12 23





الفيوم 10 18





بني سويف 09 18





المنيا 08 19





أسيوط 07 20





سوهاج 10 20





قنا 11 21





الأقصر 10 22





أسوان 12 22





أبو سمبل 11 22





الوادي الجديد 07 21





شلاتين 17 25





أبو رماد 17 25





حلايب 19 23





رأس حدربة 20 23