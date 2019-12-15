Advertisements
Advertisements
Advertisements

درجة الحرارة الأن وتفاصيل حالة الطقس.. الأرصاد تُحذر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الأن في القاهرة تكون الصغرى 12 والعظمى 17 درجة، أما درجة الحرارة الأن في الإسكندرية فتكون الضغرى 12 والعظمى تصل لـ 18

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة المتوقعة، حيث سود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وحذر خبراء الارصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وعن درجة الحرارة الأن في محافظات مصر إليكم التالي:
الصغرى العظمى

شبين الكوم 11 17

طنطا 11 17

دمنهور 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 13 18

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 11 18

السويس 12 17

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 10 18

نخل 03 17

نويبع 15 20

طابا 09 18

كاترين 03 11

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 10 18

بني سويف 09 18

المنيا 08 19

أسيوط 07 20

سوهاج 10 20

قنا 11 21

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبو سمبل 11 22

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 17 25

أبو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ ساعة و نصف

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على هذه الأماكن.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 21 ساعة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 20 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status