في منتدى الشباب.. "السيسي" يشهد فيلما تسجيليا عن أثر الإرهاب على مستوى العالم



وأوضح الفيلم التسجيلي، أن الدراسات أثبتت أن هناك شخص يجبر على ترك منزله كل ثانية، فهناك كيانات متطرفة تعمل على استغلال الشباب والتأثير عليهم، وإعادة تصديرهم كذئاب بشرية مرة أخرى لحصد أرواح الأبرياء.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، فيلما تسجيليا عن أثر العمليات الإرهاب على مستوى العالم.